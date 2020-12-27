Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama yaptı

, şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'taki Muratağa-Sandallar katliamında şehit edilen 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin, "'de mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:36 Son Güncelleme: 27.12.2020 18:43 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama yaptı

Oktay, 1974'te Rum terör örgütü EOKA-B tarafından Muratağa-Sandallar'daki toplu katliamlarda şehit edilen 14 çocuğun, 46 yıl sonra DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilerek ebedi istirahatgahlarına uğurlanmasıyla ilgili, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC'de EOKA mezaliminde şehit olan yavrularımızın ebedi istiratgahlarına uğurlanması, yaşanan acı hatıraları bir kez daha gözlerimizin önüne getirdi.

Adadaki Türk varlığını yok sayan, yok etmeye çalışan ve buna göz yuman zihniyet bugün de çözümsüzlükte hayat buluyor.

Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türkiye, tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında olacak, canını, malını, hak ve menfaatlerini korumaya, gözetmeye kararlılıkla devam edecektir. Bu gerçeği tüm dünya görmeli ve hakça bir çözüm yönünde sürece katkı vermelidir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit 14 çocuğun defnedilmesine ilişkin açıklama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA