Hollanda’da demokrasi kitabının yazarı 28 Şubat mağduru çiftin kızı çıktı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin makamında ağırladığı De Blackbox Democratie (Kara Kutu Demokrasisi) isimli kitabın yazarı, Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç, SABAH'a konuştu. 28 Şubat mağduru öğretmen bir çiftin kızı olduğu ortaya çıkan 18 yaşındaki Bilgiç, "Başbakanın beni makamında ağırlaması özel bir andı. Yayınevi 'Çok yüksek beklentilerin olmasın, fazla okunmaz' dedi. Fakat hiç ummadığım yerlere kitabımın ulaşması sevindirici. Ben kendimi bir Hollandalı, Türkiyeli veya diğer bir etiketli görmüyorum. Ben Dilara'yım ve bu demektir ki benim sayılamaz kimliklerim var. Ve bu tüm sayılamaz kimliklerim toplam benim kimliğimi oluşturuyor" dedi.Bilgiç, kitabın içeriğiyle ilgili olarak ise şu sözleri dile getirdi: "Kitap, Hollanda'daki demokrasinin politik sisteminin bir analizi. İlk başta bir analiz yapıyorum, sistemin nasıl çalıştığı yönünde. Sonra ortaya çıkan çelişkiler üzerine analizimi yapıp, toplumsal sorunlara cevap için öneride bulunuyorum." Kendisini anlatan ve önyargılara karşı mücadeleyi içeren ikinci bir kitap yazdığını dile getiren Bilgiç, "Hollanda demokrasisi üzerine yazmış olduğum kitabım için beni ağırlayan Başbakan bu kitabıma da büyük ilgi gösterdi" dedi.Dilara Bilgiç, Aynur-Sadi Bilgiç çiftinin 4 çocuğundan biri. 28 Şubat mağduru olan her ikisi de öğretmen çift, yaşadıkları mağduriyetin ardından, Dilara henüz 2,5 yaşındayken ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Hollanda'ya göç etti. Üniversitede psikoloji bölümünde öğrenim gören Dilara'nın en büyük ağabeyi tıp, diğeri elektronik mühendisliği okurken, kardeşi ise ilkokula gidiyor.