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Irak güvenlik güçleri, 'dan çıkmayı reddeden 4 'lıyı tutukladı

Irak güvenlik güçleri, Musul'un batısındaki ilçesinden çıkmayı reddeden 4 'lı teröristi tutukladı.

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:36 Son Güncelleme: 27.12.2020 17:41 ABONE OL
Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı

Ninova Polisinden Yüzbaşı Yahya Alvan, yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin, sivillere yönelik yasa dışı eylemlerde bulunan ve Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladığını söyledi.

Alvan, tutuklanan teröristlerin sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldüğünü kaydetti.

SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

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Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı
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