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Peru'da 6,1 büyüklüğünde oldu

ülkesi Peru'da 6,1 büyüklüğünde meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından uyarısı yapılmadığını ancak sarsıntı nedeniyle 8 binanın zarar gördüğünü belirtti

AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 03:33 ABONE OL
Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Caraveli eyaletine bağlı Chala kentinin 36 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ancak sarsıntı nedeniyle 8 binanın zarar gördüğünü belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
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