Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonunda alarm: Hızla yayılıyor: Çok daha tehlikeli...

Corona virüs mutasyonu ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiliz bilim insanları; keşfedilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun, daha önce keşfedilen mutasyonlardan çok daha tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunurken corona virüs mutasyonuna ilişkin korkutan bir gelişme daha yaşandı. Kanada'da seyahat geçmişi olmayan 2 kişide corona virüsün yeni türü tespit edildi. İşte son dakika haberin detayları...
KANADA'DA GÖRÜLDÜ
Kanada'nın Ontario eyaletinde 2 kişide, İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu görüldü. İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) mutasyonu Kanada'ya da sıçradı. Kanada sağlık yetkilileri, Ontario eyaletinde 2 kişide yeni Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı.
SEYAHAT GEÇMİŞİ YOK
Ontario'da Başhekim Yardımcısı Dr. Barbara Yaffe, yeni türün Durham bölgesinde bir çiftte tespit edildiğini ve çiftin bilinen herhangi bir seyahat geçmişi bulunmadığını söyledi. Yaffe, halka mümkün olduğu kadar evde kalmaları ve eyalet çapındaki tedbirler de dahil olmak üzere tüm halk sağlığı tavsiyelerine uymaları çağrısında bulundu.
ANTİKOR VE AŞI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MI?
Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) tarafından yapılan açıklamada ilk verilerin bu türün daha bulaşıcı olabileceğini öne sürdüğü, antikor veya aşı etkinliği üzerinde ise herhangi bir etkisi olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtilerek, "Kanada ve küresel araştırma toplulukları bu mutasyonları aktif olarak değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.
14 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
"B117" varyasyonu İngiltere dışında İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.
ÇOK DAHA TEHLİKELİ
Sputnik Tİngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de keşfedilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonunun, daha önce keşfedilen mutasyonlardan çok daha tehlikeli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
ORİJİNALDEN YÜZDE 56 ORANINDA DAHA BULAŞICI
MedicalXpress portalının aktardığına göre, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Matematiksel Modelleme Merkezi'nden bilim insanları, yeni mutasyonun orijinalden yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.Son dakika haberler: P681H alarmı! O ülkede corona virüs mutasyonunda farklı bir tür daha ortaya çıktı