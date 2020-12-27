Yerli aşı ve güvenli turizme TÜRKAK damgası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) Danışma Kurulu toplantısında mesajlar verdi. Çavuşoğlu, "Bugün ihracatımız 170 milyar doları aşıyorsa bunda belgelendirmenin yani TÜRKAK'ın rolü çok büyük. Tüm dünya ticareti belgelendirmeye çok önem veriyor. Sera gazı doğrulamaları konusunda TÜRKAK'ın önemli görevi var. İklim değişikliği güncel bir konu. En son G-20'de de gündemdeydi. TÜRKAK olarak 1855 akredite kuruluşuna hizmet veriyoruz. 1650'den fazla denetçi ve teknik uzmanla çalışıyoruz" dedi. TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu da kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, kişisel verileri korumak için tasarlanmış yönetim sistemleri standardı olan ISO / IEC 27701, Bilgi Teknolojileri ile ilgili ISO 20000-1, Havacılık, uzay ve savunma sanayini kapsayan kalite yönetim sistemi AS 9100 ile Uluslararası Havacılık için Karbon Denkleştirme ve Azaltma Programı CORSIA alanlarında ocakta akreditasyon verileceğini müjdeledi.