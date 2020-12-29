Farklılık olsa da işbirliği içindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için bugün Rusya'ya gidecek. Soçi'de gerçekleşecek toplantıya Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlık yapacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021- 2022 İstişare Planı imzalanacaktır" denildi.Ziyaret öncesinde Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile birçok alanda işbirliği olduğunu belirterek, "Bölgesel konularda farklı taraflarda da olsak Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız fakat ASTANA süreci ile başlayan işbirliğimiz devam ediyor" dedi. Çavuşoğlu, Libya'da da Rusya ile farklı taraflarda olunmasına rağmen ateşkesin kalıcı olması için birlikte üst düzey çalışmalar yapıldığına değinerek, "Azerbaycan-Ermenistan meselesini de ele alacağız. Azerbaycan'ın sınır güvenliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde olması lazım. Bu konuda da geleceğe dönük atılacak adımları ele alacağız" dedi. ANKARADIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Kosova'nın FETÖ ile mücadelede işbirliğinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "FETÖ, Kosova'daki mevcudiyetiyle belki Türkiye'ye fazla zarar veremez ama Kosova için çok ciddi bir tehdit ve tehlikedir. Bu yapılanmanın Kosova'dan çıkartılması gerekiyor" dedi. Kosova Dışişleri Bakanı Haradinaj-Stublla da "Türkiye'ye bize pandemi döneminde dayanışma gösterdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.DışişleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırıların ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu vurguladı. Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Üçlü bildirinin imzacısı olarak, tüm silahlı Ermeni unsurlarının çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır. Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve üçlü bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir. Saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz" dedi. ANKARA