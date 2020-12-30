Hırvatıstan’da korkutan deprem kentin yarısı yok oldu

2020'nınson günlerine deprem fırtınası ile giren Hırvatistan'da, sarsıntılara bir yenisi eklendi. Merkez üssü başkent Zagreb'e 44 km mesafedeki Petrinja olan 6.3 büyüklüğündeki deprem, Petrinja'nın yanı sıra Sisak kentinde de büyük yıkıma yol açtı. Biri kız çocuğu 5 kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı. Deprem sonrası halka açık alanlara çıkmaları tavsiye edildi. Bir çok bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic "Şehrin yarısı yıkıldı" dedi. Deprem, Bosna Hersek, Sırbistan, Çekya, Karadağ ve Slovenya'da da hissedildi. Petrinja'da pazartesi günü de peş peşe 5.2 ve 5 büyüklüğünde iki deprem olmuş, bazı binalar hasar görmüştü.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin "kara gün dostu" olduğunu belirten Erdoğan, arama-kurtarma başta olmak üzere, gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti. ANKARA