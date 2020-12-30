Son dakika: İngiltere tarihi kararı onayladı

Geçtiğimiz hafta İngiltere ile AB arasındaki görüşmelerde Brexit sonrası yürürlüğe girecek yeni ticaret kuralları üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için tek tek bütün AB üyesi ülkeler ve İngiltere'de 1 Ocak tarihine kadar onaylanması gerekiyor.

Noel ve yeni yıl tatilleri bu süreci yavaşlatıcı bir etkide bulunsa da İngiltere'de Avam Kamarası'nın onayı önemli bir uğrak olarak görülüyor.

2000 sayfalık anlaşma metni her bir ülkenin başkentinden onay almak zorunda. Her ülkenin veto hakkı var, ama bunu kullanmaları beklenmiyor.

Anlaşmanın aynı şekilde yılın ilk günlerinde Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

O onay verilene kadar anlaşmanın maddelerinin yıl başından itibaren geçici olarak yürürlüğe girmesine AB yasaları izin veriyor.