Japonya'da yılbaşı öncesi son uyarı: Kritik evre: OHAL gelebilir

Vakalar Tokyo'da 58 bin 840'a, Osaka'da 29 bin 686'ya, Kanagawa'da 20 bin 674'e, Aiçi'de 16 bin 333'e, Saitama'da 13 bin 965'e, Hokkaido'da 13 bin 275'e, Çiba'da 10 bin 811'e çıktı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

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