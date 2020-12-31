Son dakika haberi: Profesörden 2021 için korkutan deprem uyarısı: Bunun kaçarı yok

"ARTÇI DEPREMLER 1 YIL SÜREBİLİR"

Avrupa'da eski yapı stoklarının çok fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Altan, "Bu depremin artçıları devam eder. 6.4 büyüklüğünden daha küçük depremlerle sürecektir. Hatta 1 yıl bile sürebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, oradaki eski yapı stoklarının depreme dayanıklı olarak tasarlanmamış olmasıdır. Çünkü deprem, Avrupa'da çok nadir görülen bir doğal afet. Eski yapı stokları depreme dayanıklı bir şekilde tasarlanmadığı için de deprem yükü geldiğinde rahatlıkla yıkılabiliyor. Görüldüğü üzere, Hırvatistan'da meydana gelen depremde bu yapılar da yıkıldı çünkü bölge eski yapı stokları ile dolu. Özellikle de Almanya'daki yönetmeliklere baktığınızda yine deprem dayanıklılık yüklemesinin yapılmadığını görüyoruz. Hasarlı, eski binalardan vazgeçmelerini ve bu bölgeleri daha dayanıklı hale getirmeleri gerekiyor" diye konuştu.