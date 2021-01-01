Mescid-i Aksa minberinden Nebi Musa Külliyesi'ndeki skandal olaya tepki

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kırsalında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde düzenlenen müzikli eğlenceye tepki gösterildi.

Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, hutbede, Nebi Musa Makamı'nın cami olduğunu ve turistik amaçlı bir alan olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Şeyh Sabri, "Bu çerçevede biz de Mescid-i Aksa minberinden bu mabedin bir turizm merkezine dönüştürülmesini reddettiğimizi ilan ediyoruz. Filistin Turizm Bakanlığının da bu camiden elini çekmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nebi Musa Makamı'nın bir cami ve dini bir alan olarak muhafaza edilmesi gerektiğine dikkati çeken Şeyh Sabri, "Burası bir iman kalesidir ve bize komutan Selahaddin Eyyubi ile Komutan Zahir Baybars'ın kahramanlıklarını hatırlatıyor." dedi.

Şeyh Sabri, söz konusu müzikli eğlenceyi engelleyen Kudüslüleri de tebrik etti.

Öte yandan Şeyh Sabri, İsrail makamlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gerekçe göstererek Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemesini de kınadı.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ NEBİ MUSA MAKAMI'NDA CUMA NAMAZI KILDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti kırsalında yer alan Nebi Musa Makamı'nda kılınan cuma namazına binlerce Filistinli iştirak etti.

İsrail polisinin Makam'a giden yollara barikat kurmasına rağmen binlerce Filistinli mabede ulaşmayı başardı. Zaman zaman İsrail polisi ile Filistinliler arasında küçük çaplı arbedeler yaşandı.

Filistinlilerin Nebi Musa Makamı'na ulaşmasını engelleyemeyen İsrail polisleri, namaz sırasında ise onlarca Filistinlinin araçlarına ceza yazdı.

Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde 27 Aralık 2020 gecesi müzikli eğlence düzenlenmesine ilişkin Filistin yönetimi soruşturma için komisyon kurulduğunu duyururken, Filistinliler de külliyeye giderek olaya tepki göstermişti.

NEBİ MUSA MAKAMI KÜLLİYESİ

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesinin ardından başlatılan bir gelenekle Hazreti Musa'nın makamı olarak kabul edilen bu bölgede çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlandı.

Memluk Sultanı Baybars tarafından da 1268-1269 yıllarında Hazreti Musa'nın kabri olduğuna inanılan mezar üzerine türbe ve cami yaptırıldı. Nebi Musa Makamı, geçen asırlar boyunca çeşitli dönemlerdeki eklemelerle içinde türbe, han ve diğer müştemilatların bulunduğu büyük bir külliye olma özelliğini taşıyor.

Hac güzergâhı üzerinde yer alan bu külliye, tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde hac yolcularının Kudüs'e varmadan önce konakladıkları ve ihtiyaçlarını giderdikleri bir han olarak da kullanıldı.

Osmanlı döneminde külliyenin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Eriha olmak üzere Filistin'in diğer şehirlerinde vakıflar tahsis edildi. Tarihi kaynaklara ve arşiv belgelerine göre Osmanlı döneminde Hazreti Musa'nın kabrinden ötürü buraya büyük önem verildiği biliniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nebi Musa Makamı Külliyesi'nde 2013'te restorasyon çalışmaları yapmıştı.