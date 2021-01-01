Polis şiddeti sütten kesti

Avusturya'nınbaşkenti Viyana'da terör bahanesiyle evi basılan Filistinli K.A'nın hayatı alt üst oldu. K.A. ve ailesi, 9 Kasım'da 20'ye yakın özel polis birliğinin evlerine düzenlediği baskın ve sonrasında travma şyaşadı. Sabahın erken saatlerinde onlarca uzun namlulu silahla karşı karşıya kaldıklarını belirten K.A, polisin köpek eşliğinde her yeri didik didik aradığını ve elektronik cihazlara el koyduğunu söyledi. "Namaz kılıyor musun? gibi sorulara maruz kaldığını belirten K.A, işini kaybettiğini ve komşuların onlara olan bakışının değiştiğini dile getirdi. Mağdurun eşi L.A ise 8 aylık bebeğinin sütten kesildiğini belirtti.Polisin İslam coğrafyasındaki önemli şahsiyetler hakkında da sorular yönelttiğini anlatan K.A, şöyle devam etti: "Türkiye'yi sevdiğimden dolayı Facebook hesabımda Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaşıyorum. Bana Erdoğan ile ilgili de 'Onunla irtibatın nasıl? Onunla görüşüyor musun? Aranızda herhangi bir konuşma veya iletişim var mı?' gibi sorular sordular. Onlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'de, Filistin'de ve dünyanın farklı yerlerindeki mazlumlara yardım elini uzattığından dolayı sevdiğimi ve bundan dolayı onunla ilgili paylaşımlar yaptığımı söyledim. Türkiye'yi sevdiğim için de tatilimi orada geçiriyorum dedim."