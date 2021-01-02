Azeri esirler: Cehennemi gördük ama ümidimizi kaybetmedik

Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, 2014'te arkadaşları Hasan Hasanov'la doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer'de Ermenilerce rehin alındı. Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.Ailelerine kavuşmanın ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, yaşadıkları kötü günleri ise unutamıyor.Kelbecer ziyareti sırasında arkadaşı Hasanov'un şehit edildiğini söyleyen Esgerov, "Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Fakat ümidimi kaybetmedim. Hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek" dedi. Ermenilerin kameralar önünde Azerbaycan aleyhine konuşmasını istediğini de belirten Esgerov, "Hapishanede bana bir yıl yemek vermediler. Bir yılda 107 kilodan 55 kiloya indim. Elektrik vererek de işkence yaptılar" ifadsini kullandı.Kendi topraklarına gittikleri için hapis yattıklarını belirten Guliyev ise "O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü'ye döndüğüm 14 Aralık'ta kutlayacağım" dedi. Guliyev, "Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermeniler ne yapacaklarını şaşırmıştı. Yüksek rütbeli subayları da hapishanede yaşamaya başlamıştı. Ora kale gibiydi. Can korkusu ile hapishanede saklanıyorlardı" diye konuştu.Azerbaycan'ın operasyonunu top seslerinden öğrendiğini belirten Esgerov, Ermenistan'ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, "Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Sonra savaşmaya gittiklerini öğrendim" dedi.