Corona virüsü aşısında son dakika: Bir müjde daha geldi: Pazartesi piyasadayız

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Biontech ve Pfizer'in aşısıyla ilgili en büyük zorluk, aşının eksi 70 derecelik soğutma dolaplarında muhafaza edilme zorunluluğu... Öte yandan, İngiltere'de bu güne kadar bir milyondan fazla kişi aşılandı, ülke genelinde yaklaşık beşyüz aşı noktası ile yıl sonuna kadar halkın yüzde sekseninin aşılanması hedefleniyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi tarihinin en büyük aşılama kampanyası olan Covid-19 aşısı ilk olarak 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.