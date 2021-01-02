Son dakika: Cem Sultan'ın torunu mu? Dünyanın merak ettiği araştırmayı tamamladı, ilk kez konuştu

"TORUNU OLMADIĞIM ORTAYA ÇIKTI"

Bunun üzerine 2002 yılında Osmanoğlu ailesinin o dönemki reisi olan Osman Ertuğrul Efendi ile bir mektupla iletişime geçtiğini söyleyen Said Zammit, onun bu iddiayı nasıl karşıladığını ise şöyle anlattı: "Osman Ertuğrul Efendi, beni, bu keşiften çok mutlu olduğunu söyleyerek cevapladı. Ancak bu meseleyi sonuçlandırmayı tarihçilere bıraktı. Ben de araştırmalarıma devam edeceğimi ve bir sonuç elde edersem bunu bildireceğimi kendisine belirttim. Bu sırada bir Türk gazetesinde de benim Cem Sultan'ın torunu olduğuma dair bir haber çıkmıştı." Araştırmalarının 10 yıl kadar sürdüğünü dile getiren George Said-Zammit, "Sonuçta benim araştırmalarım bana Türkiye ve Osmanlı Hanedanıyla hiçbir bağlantım olmadığını gösterdi. Ancak bu sonuca ulaştığımda, 2009'da Osman Ertuğrul Efendi aramızdan ayrılmıştı," dedi.