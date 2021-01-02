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: Dünya 'in - kapağını konuşuyor! Dışişleri'nden dikkat çeken yorum

HABERİ: Almanya'nın en önemli medya kuruluşlarından , 2 Ocak 2020 günü koronavirüs aşısını bulan Türk çift ve 'yi kapağına taşıdı. "Almanya yeterince aşıya ulaşacak" başlığı ile yeni yılın ilk sayısını yayımlayan dergiye, 'ndan İngilizce bir paylaşım ile yorum geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:44 Son Güncelleme: 2.1.2021 15:25 ABONE OL
Son dakika: Dünya Der Spiegel'in Uğur Şahin-Özlem Türeci kapağını konuşuyor! Dışişleri'nden dikkat çeken yorum

Der Spiegel dergisi yıın ilk sayısında BionTech kurucu Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi kapağına taşıdı. Dünyanın konuştuğu kapağa Dışişleri Bakanlığı da kayıtsız kalmadı. Kapağı İngilizce hesabından paylaşan Bakanlık, "Gurur duyuyoruz" dedi.

DER SPİEGEL TÜRK KAHRAMANLARI KAPAĞA TAŞIDI

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren, 2020'de tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınını durdurmak için beklenen aşıyı Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci bulmuştu. BionTech'in kurucusu Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tüm dünyanın ilgi odağı olurken, Almanya'da da büyük bir ün yakaladı. Almanya'nın en önemli yayın organlarından Der Spiegel dergisi Şahin ve Türeci'yi yılın ilk sayısında kapaktan verdi.

Kapakta, "Almanya yeterince aşıya ulaşacak" sözlerine yer verildi. Şahin ve Türeci'den övgü ile bahsedildi.

"Almanya'ya umut olan, endişeleri gideren iki Türk bilim insanı son yüzyılın en büyük krizinde göçmenlik ve değer üretme adına çok şey anlatıyor." ifadeleri de dikkat çekti.

DIŞİŞLERİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Der Spiegel'in büyük yankı uyandıran kapağına kayıtsız kalmadı. Bakanlık İngilizce hesabından yaptığı paylaşımda, kapağa yer verdi şu ifadeleri kullandı:

Bu zor zamanlarda iki Türk bilim insanının büyük bir sorumluluk üstlenmesinden ve tüm insanlık için önemli bir rol oynamasından gurur duyuyoruz.

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Son dakika: Dünya Der Spiegel'in Uğur Şahin-Özlem Türeci kapağını konuşuyor! Dışişleri'nden dikkat çeken yorum
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