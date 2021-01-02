Son dakika: Dünya Der Spiegel'in Uğur Şahin-Özlem Türeci kapağını konuşuyor! Dışişleri'nden dikkat çeken yorum

DER SPİEGEL TÜRK KAHRAMANLARI KAPAĞA TAŞIDI

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren, 2020'de tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınını durdurmak için beklenen aşıyı Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci bulmuştu. BionTech'in kurucusu Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tüm dünyanın ilgi odağı olurken, Almanya'da da büyük bir ün yakaladı. Almanya'nın en önemli yayın organlarından Der Spiegel dergisi Şahin ve Türeci'yi yılın ilk sayısında kapaktan verdi.