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ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 ölü

ABD'nin eyaletinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:34 ABONE OL
ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 ölü

ABD'nin California eyaletinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu.

7'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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ABD'de iki otomobil çarpıştı: 9 ölü
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