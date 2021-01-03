Mutasyonlu virüs 33 ülkeye yayıldı

Vakalar 84 milyon 391 bini geçti. 1 milyon 835 bini aşkın kişi öldü.Uğur Şahin, "Gelecek 6 ayda 250 milyon doz aşı üreteceğiz" dedi.Üçüncü mutasyon vakası Florida'da görüldü. Viürüsün daha hızlı bulaştığı ancak daha öldürücü olmadığı belirtildi. Şu ana kadar 33 ülkede mutasyonlu virüs görüldü.Virginia Eyalet Senatosu'nun Cumhuriyetçi Parti üyesi 60 yaşındaki Ben Chafin, koronavirüs nedeniyle öldü.Ulusal Sağlık Sistemi'nde yoğun bakım profesörü Hugh Montgomery, son haftalarda hastanelerin koronavirüs vakalarıyla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.2 bin 500 kişi yılbaşı yasaklarını delerek yasa dışı parti yaptı. Bir günde 133 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 348 yeni vaka görüldü. Ülkede testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e yükseldi.Yılbaşında yasakları delip otelde parti yapan 126 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.İspanya ve İngiltere'de de yılbaşı gecesi kaçak parti yapan yüzlerce kişiye ceza kesildi.Yurtiçi uçuşlarda yiyecek ve gazete dağıtımı yasaklandı.Kovid-19 kurbanlarının cenazelerine "zorunlu krematoryum" kararı kaldırıldı.Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde bir hafta sürecek karantina ilan edildi.Üçüncü dalgayı tahmin edilenden daha hızlı kontrol altına aldık.Günlük vakalar 900'ün altında indi.8 yeni vaka tespit edildi.