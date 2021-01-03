Somali’de Türk şantiyesine terör saldırısı

Somali'de başkent Mogadişu'nun kuzeybatısındaki yol yapım çalışmasında bulunan bir Türk firmasının çalışanlarına bombalı araçla intihar saldırı düzenlendi. Saldırıda Selami Aydoğdu (22) ile Erdinç Genç (44) adlı iki Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Eş Şebab tarafından düzenlenen saldırıda 4'ü Türk 14 kişi de yaralandı. Yaralılar Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bölgede faaliyet gösteren Türk firmalarına daha önce de El Kaide destekli Eş Şebab örgütü birçok intihar saldırı düzenlemişti. Mogadişu-Afgoye yolunun yapımını üstlenen inşaat firmasına ait şantiyeye dün sabah düzenlenen saldırıyı Dışişleri Bakanlığı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da saldırıda hayatını kaybeden Aydoğdu ve Genç'in ailelerini arayarak başsağlığında bulundu. Bu arada iki işçinin acı haberi memleketleri Çorum'a ulaştı. Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce evlendiği, Somali'ye babası Ömer Aydoğdu ile gittiği belirtildi. Terör örgütleri, Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali'nin kalkınmasında etkin bir rol oynayan Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye saldırılara rağmen bir yandan kuraklık ve gıda kaynaklarının kıtlığı, diğer yandan terör saldırılarıyla mücadele eden Somali'nin her alanda yanında olmaya devam ediyor. Türk firmaları yıllardır iç çatışma yüzünden yıpranan altyapının ve zarar gören binaların yenilenmesi başta olmak üzere inşaat, ulaşım ve haberleşme alanlarında bölgede birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Ülkedeki ekonomik hayatın canlanması için liman ve havalimanlarının inşasında, işletmesinde de Türk firmaları önemli rol oynuyor. Türkiye'nin Somali'de açtığı eğitim merkezinde ve Türkiye'de polis, asker ve istihbaratçı eğitimlerini gerçekleştirmesi terör örgütleri ve bölgede çıkarı bulunan diğer ülkeleri rahatsız ediyor. Somali'nin ayağa kalkmasının önündeki en büyük engel olan Eş Şebab örgütü, her yıl onlarca bombalı saldırı düzenliyor. Ülkenin güney bölgeleri neredeyse tamamen örgütün kontrolü altında bulunuyor.