Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonunun başlangıç noktasında korkutan uyarı! Salgın orman yangını gibi yayılıyor

KORKUTAN UYARI

Kraliyet Doktorlar Koleji'nden Prof. Dr. Goddard, katıldığı BBC Breakfast programında şunları söyledi:

"Noel'in büyük bir etkisi olacağına şüphe yok. Yeni varyantın da büyük bir etkisi olacak, bunun daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Güney Doğu'da, Londra'da ve güney Galler'de gördüğümüz büyük rakamların iki ay içinde ülkenin geri kalanına yansıyacağını düşünüyorum."

Prof. Goddard "Birleşik Krallık'ta insanlar nerede çalışırsa çalışsın, gittikçe daha fazla vaka göreceğiz ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor" diyerek önemli de bir uyarı yaptı.

28 Aralık itibarıyla İngiltere genelinde hastanelerde Covid-19 sebebiyle 23 bin 823 kişinin olduğu açıklandı. Bahar aylarında zirve 12 Nisan'da görülmüştü. O tarihte hastanelerde 21 bin 683 kişi tedavi görüyordu.

'ORMAN YANGINI GİBİ BÜYÜYOR'

Prof. Dr. Goddard, halkın tedbirleri almaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesini isteyen Prof. Dr. Goddard şöyle devam etti:

"Aşı vurulana kadar en iyi savunmamız bu olacak."

Galler'de bir yoğun bakım danışmanı olan Dr Ami Jones, BBC Breakfast'ta "hastanelerin patladığını" söyledi. Personelinin dörtte birinin şu anda ya hasta ya da karantinada olduğunu belirten Jones, durumun hastalara bakmayı daha da zorlaştırdığını ekledi.

Dr. Jones ayrıca halkı başka hanelerle görüşmekten vazgeçmeye çağırdı: "Salgın orman yangını gibi büyüyor ve hastanelerde çok fazla yerimiz kalmadı."

Corona virüsün merkez üssünde korkutan gelişme! Cenazeler kabul edilmiyor