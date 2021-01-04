BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde yerini aldı

BMGK'nin yeni üyeleri, 2021-2022 döneminde 15 üyeli konseyin geçici üyesi olarak görev yapacak.

İrlanda, Norveç, Hindistan, Meksika ve Kenya, konseyde 2 yılın ardından görev süresi dolan Belçika, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya ve Güney Afrika'nın yerine geçecek.

Konseyin ocak ayı dönem başkanlığını ise geçici üyelerden Tunus yapacak.

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi veto hakkı olan ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulunda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.