İsrail, Tahran’ın olası saldırısına karşı teyakkuzda

İsrail ordusunun, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail ordusu geçen hafta, İran'ın füze ya da insansız hava araçlarıyla saldırmak için Yemen veya Irak'ta kendisine bağlı kuvvetleri konuşlandırması olasılığına dair değerlendirmelerde bulundu. Haberde, ordunun, Tahran'ın şu anda böyle bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ve Irak'taki İran yanlısı milisler veya Yemen'deki Husiler aracılığıyla İsrail'e karşı operasyonlar düzenleyebileceğini düşündüğü kaydedildi.