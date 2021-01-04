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Son Dakika... Bir aşı daha resmi olarak uygulanmaya başlandı! aşıları için...

Gelen son dakika haberine göre, 'de 30 Aralık 2020'de yaygın kullanımına onay verilen Oxford Üniversitesinin, ilaç firması iş birliğinde geliştirdiği yeni tip (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı. Aşı, Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının ardından "İngiltere'de tescillenen ikinci Kovid-19 aşısı" olmuştu.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:48 ABONE OL
Son Dakika... Bir aşı daha resmi olarak uygulanmaya başlandı! Koronavirüs aşıları için...

aşısı ile ilgili yeni bir son dakika haberi geldi. Aşı ilk kez Oxford Churchill Hastanesinde diyaliz makinasına bağlı tedavi gören 82 yaşındaki Brian Parker'e vuruldu. Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamanın başlamasını "dönüm noktası" olarak niteleyerek, aşıların enfeksiyonu önleyeceğini ve nihayetinde virüs kısıtlamalarının kaldırılmasının önünü açacağını ifade etti.

DOZ ARALIĞI 12 HAFTAYA ÇIKARILDI

Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NHS) bağlı Oxford, Londra, Sussex, Lancashire ve Warwickshire hastaneleri Oxford- aşısını uygulamakla görevlendirilirken, halen hazırda 530 bin doz aşının bulunduğu aktarıldı.

Son Dakika... Bir aşı daha resmi olarak uygulanmaya başlandı! Koronavirüs aşıları için...

2 doz olarak uygulanan aşının, 21 gün olan doz aralığı daha fazla insana ilk dozun uygulanabilmesi için 12 haftaya çıkarıldı.

İlaç ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 30 Aralık'ta Oxford- aşısının yaygın kullanımına onay vermişti.

Son Dakika... Bir aşı daha resmi olarak uygulanmaya başlandı! Koronavirüs aşıları için...

Aşı, Türk bilim insanı Prof. Dr. 'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının ardından "'de tescillenen ikinci Kovid-19 aşısı" olmuştu.

Biontech-Pfizer aşısı, İngiltere'de 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı.

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Son Dakika... Bir aşı daha resmi olarak uygulanmaya başlandı! Koronavirüs aşıları için...
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