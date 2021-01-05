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Assange’ın ABD’ye İadesi reddedildi

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Assange’ın ABD’ye İadesi reddedildi
İNgiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti. Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen davada Hakim Vanessa Baraitser, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle, "gerçek bir risk altında" olduğunu belirtti. ABD tarafının tarif ettiği prosedürlerin Assange'ın intihar etmenin bir yolunu bulmasını engellemeyeceğini vurgulayan Baraitser, Assange'ın akıl sağlığı nedeniyle iadesinin yanlış olacağını belirterek, ABD'nin talebini reddettiğini duyurdu. ABD, Assange'ı gizli askeri belgeleri sızdırıp yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.
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Assange’ın ABD’ye İadesi reddedildi
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