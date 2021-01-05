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Dehşet görüntüler! 3.5 metrelik dev piton eve girdi

'da görenleri dehşete düşüren bir olay gerçekleşti. Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evinin çatısından giren 3.5 metrelik dev pito yılanı, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:41 Son Güncelleme: 5.1.2021 18:02 ABONE OL

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.Yerel medya,olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti. Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi. Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı. Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.

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Dehşet görüntüler! 3.5 metrelik dev piton eve girdi
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