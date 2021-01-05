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'da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı

'nın kentinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bölgede bulunan Hotel Eberle, bulunduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeni ile yerle bir oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 5.1.2021 22:32 ABONE OL
İtalya'da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı

İtalya'nın Bolzano kentinde bir dağ yamacında yer alan Hotel Eberle, meydana gelen heyelan sonucu yıkıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, otelde çalışanların olma ihtimali üzerine enkazda arama kurtarma çalışmaları başlattı.

İtalya’da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı | Video

YETKİLİLER AÇIKLADI: BÜYÜK HASAR VAR

Yetkililer, korona virüs salgını nedeni ile otelin müşterilere kapalı olduğunu ifade etti. Heyelan sonucu can kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları, ise otelin yerel saatle 15.00 sularında heyelan altında kalarak büyük ölçüde hasar gördüğünü ifade etti.

MEVSİM ORTALAMASININ ÜZERİNDE YAĞIŞ ALIYORDU

Bölge, son haftalarda mevsim ortalamasının üzerinde yağış alıyordu. Otelin yakınlarından geçen Sant'Osvaldo yürüyüş parkuru yaşanan heyelanlar nedeniyle bir süre önce kapatılmıştı.

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İtalya'da heyelan nedeniyle bir otel yıkıldı
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