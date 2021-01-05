Los Angeles: Her 6 saniyede 1 kişi koronaya yakalanıyor

Dünya geneli: Vakalar 85 milyon 509 bini, ölümler 1 milyon 850 bini aştı.ABD: Los Angeles'ta yetkililer "Her 6 saniyede 1 kişi Kovid-19 oluyor" açıklamasını yaptı.Fransa: 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 1 hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması sosyal medyada alay konusu oldu.Yunanistan: İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında mutasyonlu virüs tespit edildi.İngiltere: Oxford- AstraZeneca koronavirüs aşısı ilk kez yapıldı. Yeni aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a uygulandı.Norveç: Yeni kısıtlamalar getirildi.Güney Kore: Son 24 saatte 1020 yeni vaka tespit edildi. Son günlerde özellikle cezaevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor.Almanya: Yasaklar 31 Ocak'a kadar uzatıldı.