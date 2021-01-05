Meksika, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Meksika, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonuna (COFEPRIS), Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ay ortasına kadar salgına karşı ön saflarda mücadele veren 700 bini aşkın sağlık çalışanını aşılamayı planladıklarını bildirdi.

77,4 MİLYON DOZ AŞI SATIN ALMAYI PLANLIYOR

Meksika, anlaşma kapsamında Oxford-AstraZeneca'dan 77,4 milyon doz aşı satın almayı planlıyor.

Hükümet, şimdiye kadar yaklaşık 30 bin sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapıldığını ve 116 milyon Meksikalıya ücretsiz olarak aşı yapılmasının amaçlandığını bildirdi.

Ülkede geçen hafta ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı, ilk kez başkent Meksiko'da bir hemşireye yapılmıştı.

Meksika böylece Latin Amerika ülkeleri içinde Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasını ilk başlatan ülke olmuştu.

Ülkede 1 milyon 455 bin 219 kişi Kovid-19'a yakalanırken 127 bin 757 kişi yaşamını yitirdi.