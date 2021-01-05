Son dakika: Corona virüste korkutan gelişme: Her 6 saniyede bir kişi...

EN FAZLA CAN KAYBI

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı. Ülkede, 12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ve 8 milyon 316 bin 372 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.