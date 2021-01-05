Son dakika: Corona virüste korkutan gelişme: Her 6 saniyede bir kişi...

SON DAKİKA HABERLER: Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden corona virüs salgınına ilişkin şoke eden bir açıklama geldi. Vaka sayısı 21 milyonun üzerine çıkan ABD'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti,Los Angeles'ta her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor" açıklamaında bulundu. İşte son dakika haberin detayları...
EN FAZLA CAN KAYBI
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 360 bin 78 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 21 milyon 114 bin 8 kişiye ulaştı. Ülkede, 12 milyon 437 bin 558 kişinin iyileştiği ve 8 milyon 316 bin 372 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.
"HER 6 SANİYEDE BİR KİŞİ!
Öte yandan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, CBS'de açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaşan Garcetti, "Los Angeles'ta her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor" ifadelerini kullandı.
Dünya geneli: Vakalar 85 milyon 509 bini, ölümler 1 milyon 850 bini aştı.
ABD: Los Angeles'ta yetkililer "Her 6 saniyede 1 kişi Kovid-19 oluyor" açıklamasını yaptı.
ALAY KONUSU OLDU
Fransa: 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 1 hafta geçmesine rağmen sadece 450 kişiye aşı yapılması sosyal medyada alay konusu oldu.
Yunanistan: İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında mutasyonlu virüs tespit edildi.
İngiltere: Oxford- AstraZeneca koronavirüs aşısı ilk kez yapıldı. Yeni aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a uygulandı.
Norveç: Yeni kısıtlamalar getirildi.