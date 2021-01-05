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Son dakika: /BioNTech'ten aşısında kritik 21 gün uyarısı

Son dakika haberi: Son günlerde gündeme gelen aşı tedariki ve iki doz arasındaki sürenin uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna yönelik /BioNTech tarafından açıklama geldi. Pfizer/BioNTech, corona virüs aşısına ilişkin 21 gün uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada; 21 günden daha sonra uygulandığında korumaya devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir kanıt olmadığını söyledi. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 12:33 Son Güncelleme: 5.1.2021 12:46 ABONE OL
Son dakika: Pfizer/BioNTech'ten corona virüs aşısında kritik 21 gün uyarısı

Son dakika haberi: Corona virüs aşısının tedarikinde yeterli sayının karşılanması, yarım doz aşı ya da iki doz aşı arasında sürenin uzatılması konuları ile ilgili çeşitli açıklamalar geliyordu. Son günlerde gündeme gelen konuya ilişkin Pfizer/BioNTech tarafından açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları...

"BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZ 21 GÜN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

NTV'de yer alan habere göre; İki şirket tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Aşı denemeleri süresince ikinci doz uygulamaları 21 gün içerisinde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılırken "21 günden sonra uygulanacak aşılarla ilgili herhangi bir koruma verimiz bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.

21 GÜN AÇIKLAMASI

"Aşının etkinliğiyle ilgili 21 gün verisinden başka bir etkinlik verisi hakkında bilgimiz yok" ifadeleri kullanıldı.



DANİMARKA SÜREYİ ALTI HAFTAYA UZATMIŞTI

Almanya, geçtiğimiz günlerde tedarik sorunu oluşmaması nedeniyle iki doz arasındaki sürenin tartışıldığını açıklamış, Danimarka hükümeti ise aşıların iki dozu arasındaki sürenin altı haftaya kadar uzatılabileceğini onaylamıştı.

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Son dakika: Pfizer/BioNTech'ten corona virüs aşısında kritik 21 gün uyarısı
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