Son dakika: Pfizer/BioNTech'ten corona virüs aşısında kritik 21 gün uyarısı

Son dakika haberi: Corona virüs aşısının tedarikinde yeterli sayının karşılanması, yarım doz aşı ya da iki doz aşı arasında sürenin uzatılması konuları ile ilgili çeşitli açıklamalar geliyordu. Son günlerde gündeme gelen konuya ilişkin Pfizer/BioNTech tarafından açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları...
"BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZ 21 GÜN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"
NTV'de yer alan habere göre; İki şirket tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Aşı denemeleri süresince ikinci doz uygulamaları 21 gün içerisinde gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanılırken "21 günden sonra uygulanacak aşılarla ilgili herhangi bir koruma verimiz bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.
21 GÜN AÇIKLAMASI
"Aşının etkinliğiyle ilgili 21 gün verisinden başka bir etkinlik verisi hakkında bilgimiz yok" ifadeleri kullanıldı.