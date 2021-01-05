Son dakika: Pfizer/BioNTech'ten corona virüs aşısında kritik 21 gün uyarısı

Son dakika haberi: Corona virüs aşısının tedarikinde yeterli sayının karşılanması, yarım doz aşı ya da iki doz aşı arasında sürenin uzatılması konuları ile ilgili çeşitli açıklamalar geliyordu. Son günlerde gündeme gelen konuya ilişkin Pfizer/BioNTech tarafından açıklama geldi. İşte son dakika haberin detayları...