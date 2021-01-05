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’dan Türk ’larına övgü: Çok kabiliyetliler

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Ukrayna’dan Türk İHA’larına övgü: Çok kabiliyetliler
Türk İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki başarıları dünyadan övgü almaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk İHA'larının çok kabiliyetli olduğunu dile getirdi. Neijpapa, "2021'de Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Türk Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz" dedi. Bayraktar İHA'ların, Karadeniz ve Azak operasyon bölgelerinde kullanılmaya yönelik gelişmiş taktik ve teknik özelliklere sahip olacağını ve uçuş menzilinin artırıldığını belirten Neijpapa, "İHA'ları hem sahil hem de denizdeki faaliyetlerde kullandık.Çok kabiliyetliler" ifadelerini kullandı.
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Ukrayna’dan Türk İHA’larına övgü: Çok kabiliyetliler
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