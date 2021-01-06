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Kongresi'ndeki olaylarda yaralanan kadın protestocu hayatını kaybetti

Kongresi'nde, ABD Başkanı destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 03:04 ABONE OL
ABD Kongresi'ndeki olaylarda yaralanan kadın protestocu hayatını kaybetti

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

Hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

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ABD Kongresi'ndeki olaylarda yaralanan kadın protestocu hayatını kaybetti
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