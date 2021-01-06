DSÖ yetkililerinin girişine izin verilmemişti: Çin'den son dakika açıklama...

'HAYAL KIRIKLIĞI'

Çin virüsün kökenini gizlemek ve virüsle ilgili kendi hikayesini uluslararası kamuoyuna dayatmakla suçlanıyor. Tartışmalar koronavirüsün 2019'un sonunda ortaya çıktığına inanılan ülkede, virüsün kaynağını örtbas etme şüphelerinin arttığı bir dönemde ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü başkanı, Çinli yetkililerin uzman ekibinin gelişi için izinleri kesinleştirmemesinden dolayı 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi.

Salgının başlamasından bir yıl sonra, DSÖ uzmanları salgının kaynağını araştırmak üzere Çin'de olacaktı. DSÖ, Çin'in uzmanlarının ziyaretine izin verdiğini ve bu hafta 10 kişilik bir ekibin gelmesi beklendiğini söyledi ancak çoğu yolu çıkmadan önce çeşitli engellerle karşılaştıklarını ve Pekin'in henüz giriş izni vermediğini söyledi.