Görüntüsüyle şaşkına çevirdi! Binlercesi sahile vurdu

Sahilde binlerce sayıda görülen jöleye benzeri keseler, insanları şaşkınlığa uğrattı. Sıra dışı görünüme sahip hilal şeklindeki yapışkan bu keseler, aslında binlerce yavru içeriyor ve dokunulduğunda kolayca parçalanabilen bir yapıya sahip. İşte o şaşırtan görüntüler…
"ŞAŞKINLIĞA UĞRATAN JÖLE KÜMELERİ"
Birçok kişi bu jöle benzeri keseleri denizanası olarak düşünse de aslında yırtıcı kum salyangozlarının yumurta keseleri olduğu öğrenildi. Avustralya'da görülmeye başlanan bu yumurta keseleri konusunda bölgedeki insanlar uyarıldı.
İlkbaharda sahillerde görünmeye başlayan bu yumurta keseleri, Mart ayına kadar görünmeye devam edebilir. Birçok insanın "jöle kümeleri" olarak bahsettiği bu yumurtaların fotoğrafları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
"SALYANGOZ YUMURTASI KESELERİ"
Facebook'ya CSIRO sayfasında paylaşılan bir gönderi ise ne olduğu konusunda açıklık getirdi. Aslında ay salyangozu veya konik kum salyangozu olarak adlandırılan bir türün yumurta keseleri olduğu belirtildi. Yakından bakıldığında ise her kesede binlerce yumurtaya sahip olduğu görülen bu keseler, oldukça ilgi çekti.
Ay salyangozu yumurtası kütleleri genellikle kumlu alanların yakınında yüzer ve genellikle ilkbaharda kumsallarda yerlerini alırlar. Dokunulduğunda kolayca parçalanabilen bu yumurta keseleri, binlerce yumurtanın bir araya gelmesinden oluşur ve ilgi çeken bir jöle görünümüne sahiptir.
"İNSANLAR DOKUNMAMALARI GEREKTİĞİ KONUSUNDA UYARILDI"
Bu keseler, suyu emer ve sahip olduğu salyangoz yumurtasından üç ila beş kat daha büyük bir boyuta ulaşabilir. Bu sayede kendine özgü hilal şeklindeki yapıya sahip olmak için şişer. Yumurta kütleleri, birkaç gün sonra suda parçalanır ve yumurta larvaları suda serbest kalır.
CSIRO adlı sayfada yapılan açıklamada ise yumurta keselerine rastlayanların ona dokunarak birbirlerine fırlatmak yerine suya koymaları konusunda insanlar uyarıldı.