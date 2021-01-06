Görüntüsüyle şaşkına çevirdi! Binlercesi sahile vurdu

"ŞAŞKINLIĞA UĞRATAN JÖLE KÜMELERİ"

Birçok kişi bu jöle benzeri keseleri denizanası olarak düşünse de aslında yırtıcı kum salyangozlarının yumurta keseleri olduğu öğrenildi. Avustralya'da görülmeye başlanan bu yumurta keseleri konusunda bölgedeki insanlar uyarıldı.

İlkbaharda sahillerde görünmeye başlayan bu yumurta keseleri, Mart ayına kadar görünmeye devam edebilir. Birçok insanın "jöle kümeleri" olarak bahsettiği bu yumurtaların fotoğrafları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.