Katar Emiri ile Prens Selman kucaklaştı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in sürpriz niteliğinde bir adımla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan 'Körfez krizi' 3.5 yılın ardından dün resmi olarak sona erdi. Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bugün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Bu bilginin ardından ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani dün Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne şahsen katıldı. Katar Emiri'ni El-Ula Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman bin Muhammed karşıladı. El Sani ile Prens Selman'ın kucaklaşmaları dikkat çekti.ABD basınındaki haberlere göre Katar ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma dünkü KİK Zirvesi'nde atıldı. Anlaşmada, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a 2017'den bu yana uyguladığı hava, kara ve deniz ambargosunu kaldırması bekleniyor. Buna karşılık ise Katar, 3 Körfez komşusuna açtığı davaları geri çekecek ve taraflar birbirine yönelik medyada yürüttükleri karalama kampanyalarına son verecek. Katar ve Suudi Arabistan arasında varılan bu anlaşmada Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in payının büyük olduğu ifade ediliyor. Yaşanan gelişmeleri Dünya Müslüman Âlimler Birliği'nin yanı sıra ABD başta olmak üzere birçok ülke olumlu karşıladı. Türkiye, ambargonun ardından Katar'a en büyük desteği veren ülkelerden olmuştu.Suudi Arabistan'a giden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani (solda) havaalanında Veliaht Prens Muhammed bin Selman (sağda) tarafından karşılandı.