Son dakika: ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan devam etti.

Ardından Kongre, 1819'da "Tuğla Capitol" adı verilen tuğladan yapılan bir binada geçici olarak ikamet etti.

Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski Senato ve Temsilciler Meclisi salonları yeniden inşa edildi ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti.