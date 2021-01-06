Son dakika haberi: Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısı kararı

AB ülkeleri, yerel makamlar ve AB kurumları olarak birlikte hareket ettiklerini belirten Michel, "Biz bu işi büyük bir sınama olarak görüyoruz. Bu yüzden Kovid-19 krizinin üstesinden nasıl geleceğimizi ve aşı dağıtımını konuşmak için ocak sonundan önce devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir kez daha video konferans düzenleyeceğiz." dedi.

AB, AŞI DAĞITIMINDAKİ YAVAŞLIK KONUSUNDA ELEŞTİRİLİYOR

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının onaylanmasını 21 Aralık'ta tavsiye etti ve AB Komisyonu da aynı gün aşıya onay verdi. Aralık ayının son günlerinde de aşıların dağıtımı ve aşı kampanyaları AB ülkelerinde başladı. Ancak aşı dağıtımın yavaş devam ettiği, birçok ülkeye ilk haftalar için planlanan doz sayılarının sadece yarısının ulaştırılabileceği belirtiliyor. Yavaşlığa gerekçe olarak ise üretim kapasitesi ve lojistik gibi sorunlar gösteriliyor. Ayrıca bazı ülkelerde henüz çok az sayıda kişinin aşılandığı, bunun da bürokrasi gibi zorluklardan kaynaklandığı ifade ediliyor.