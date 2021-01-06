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Son dakika: Uçuş görevlisi küvette ölü bulunmuştu: suçlaması...

Son dakika haberi: 23 yaşındaki hostes Christina Angelica Dacera, banyo küvetinde ölü bulunmuştu. Arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yapmak üzere gittiği otel odasında ölü bulunan hostes ile ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Küvette ölü bulunan hostes için 11 kişiye hem cinsel istismar hem de suçlamasında bulunuldu.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 12:42 Son Güncelleme: 6.1.2021 12:48 ABONE OL
Son dakika: Uçuş görevlisi küvette ölü bulunmuştu: Toplu tecavüz suçlaması...

Son dakika haberi:Christine Angelica Dacera adlı bir hostes Filipinler'de bir otel küvetinde ölü bulunmuştu. Korkunç cinayet ile ilgili 11 kişi toplu cinsel istismar ve cinayetle suçlandı. Genç kadının bacaklarında morluk ve kesikler olduğu ifade edilirken; otopsi sonucunun beklendiği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

KÜVETTE ÖLÜ BULUNDU

Olay, Filipinler'in Makati kentinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yapmak üzere kentteki City Garden Oteli'ne gelen Christine Angelica Dacera (23) adlı hostes, küvette ölü bulundu.

Meslektaşlarından biri olan Rommel Galida, yerel saatle sabah 10 civarında uyandı ve onu küvette gördü. Uyuyakaldığını düşünen Galida, Dacera'nın üzerini battaniyeyle örterek uyumaya devam etti.

Galida birkaç saat sonra uyandığında, Dacera'yı yine küvette bilinci kapalı şekilde buldu ve teninin maviye dönmeye başladığını gördü. Otel odasına gelen sağlık çalışanları, Dacera'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

11 KİŞİ CİNAYET VE CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANIYOR

Dacera'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, genç kadının bacaklarında morluk ve kesiklerin olduğu ortaya çıktı. Öte yandan vücudunda cinsel istismara uğradığına dair bazı göstergelerin olduğu belirtildi. Yerel medya, otelde yan odada bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını, cinayet ve cinsel istismarla suçlandıklarını duyurdu.

Makati Emniyet Teşkilatı Harold Depositar, suçlamaların şu an için geçici olduğunu, otopsi ve toksikoloji raporlarını beklendiklerini vurguladı.

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Son dakika: Uçuş görevlisi küvette ölü bulunmuştu: Toplu tecavüz suçlaması...
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