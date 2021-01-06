Son dakika: Uçuş görevlisi küvette ölü bulunmuştu: Toplu tecavüz suçlaması...

11 KİŞİ CİNAYET VE CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANIYOR

Dacera'nın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, genç kadının bacaklarında morluk ve kesiklerin olduğu ortaya çıktı. Öte yandan vücudunda cinsel istismara uğradığına dair bazı göstergelerin olduğu belirtildi. Yerel medya, otelde yan odada bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını, cinayet ve cinsel istismarla suçlandıklarını duyurdu.

Makati Emniyet Teşkilatı Harold Depositar, suçlamaların şu an için geçici olduğunu, otopsi ve toksikoloji raporlarını beklendiklerini vurguladı.

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