Şuşa ‘kültür başkenti’ oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiğini açıkladı. Başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeniden yapılması olduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi: "Şuşa'yı Azerbaycan kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin olmalıdır. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak restore edilmelidir." Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.