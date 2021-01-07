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hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular...

ABD'deki kongre baskını sonrası tüm dünyanın gündemine oturan hakkında ilginç bir karar geldi. yargısı, İranlı Komutan ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı verdi.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:56 Son Güncelleme: 7.1.2021 15:04 ABONE OL
Donald Trump hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Rusafa Soruşturma Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Mühendis ve onun arkadaşlarının suikastini takip eden hakim, Irak'ın 406. ceza yasasına göre ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı." ifadelerini kullanıldı.

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Mühendis, Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

Söz konusu suikastin ardından Irak hükümeti olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Donald Trump hakkında ilginç karar! Tüm dünyaya duyurdular...
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