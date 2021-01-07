Trump'ı hayatının en zor süreci bekliyor... Cumhuriyetçiler de ayaklandı!

Trump destekçilerinin başkent Washington DC'deki Kongre binasını basmasının ardından yaşananları "darbe teşebbüsü" olarak nitelendiren Kinzinger, "Tüm göstergeler, Başkan'ın sadece görevinden ya da yemininden değil gerçeklikten de koptuğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

25. Madde'ye göre; Başkan görevini yapamaz hale gelince yerine Başkan Yardımcısı'nın geçmesini öngörüyor.

DEMOKRATLAR DA HAZIRLIK İÇİNDE!

Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirmişti.

Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmemişti.

New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, ABC News'e verdiği demeçte, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" demişti.

SCHUMER'DEN "TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASI" ÇAĞRISI

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor.

Schumer, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün ABD Kongresinde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı." ifadesini kullandı.

Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Schumer, "Trump'ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Ek Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump'ı azletmek için toplanmalıdır." çağrısını yaptı.

TRUMP OLAYLARI KINAYAN BAKAN VEKİLİNİN ADAYLIĞINI GERİ ÇEKTİ

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten sürdüren Chad Wolf, bu sabah yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongrede dün yaşananları kınadı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bugün bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtildi.