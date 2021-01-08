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İngiltere Başbakanı Johson'dan Trump'a kınama...

İngiltere Başbakanı Johnson, 'ı eleştirdi. Johnson açıklamalarında, "İnsanları, Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum." ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:26 ABONE OL
İngiltere Başbakanı Johson'dan Trump'a kınama...

ABD'deki kongre baskınına dünya liderlerinden tepkiler sürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ABD Kongresi'ne girmesini değerlendirdi. ABD'nin kendisi için özgürlük ve demokrasi fikirlerini temsil ettiğini söyleyen İngiltere Başbakanı Johnson, "İnsanları Kongre binasına saldırmaya teşvik etmenin ve şimdiye kadar Başkanın (Trump) özgür ve adil bir seçimin sonucu konusunda sürekli olarak şüphe uyandırmasının tamamen yanlış olduğuna inanıyorum" dedi.

"KAYITSIZ ŞARTSIZ KINIYORUM"

Donald Trump'ın bu konuda söylediklerinin de tamamen yanlış olduğunu kaydeden Johnson, "İnsanları Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum" diye konuştu. Johnson, Joe Biden'ın galibiyetinin tescil edilmesinden ve "demokrasinin galip gelmesinden" çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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İngiltere Başbakanı Johson'dan Trump'a kınama...
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