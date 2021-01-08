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’da pandemi hastanesinde büyük patlama: Devasa çukur oluştu

İtlya'nın kentinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir patlama meydana geldi. PAtlamanın ardından otoparkta devasa bir çukur oluştu. Park halindeki araçlar çukura düştü. İşte şoke eden görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:09 ABONE OL
İtalya’da pandemi hastanesinde büyük patlama: Devasa çukur oluştu

İtalya'nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yetkililer, çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte ve 50 metre genişlikte olduğunu belirtti.

DEVASA ÇUKUR

Napoli kenti doğusunda koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılan Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında sabah erken saatlerde büyük bir patlama sesiyle birlikte çökme meydana geldi. Otoparkta park halindeki bazı araçların devasa çukura düştüğü, ölüm ve yaralanma meydana gelmediği belirtildi.



Olay yerine gelen itfaiye ve polis, otoparkın altında bulunan gaz borularının patlamış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Patlama sonrası hastanede elektriklerin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği belirtilirken, çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde olduğu açıklandı.

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İtalya’da pandemi hastanesinde büyük patlama: Devasa çukur oluştu
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