İtalya’da pandemi hastanesinde büyük patlama: Devasa çukur oluştu

İtalya'nın Napoli kenti doğusundaki koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Ponticelli Deniz Hastanesi'nin otoparkında bu sabah büyük bir çökme meydana geldi. Çökme sırasında park halindeki bazı arabaların açılan çukura düştüğü ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi. Yetkililer, çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte ve 50 metre genişlikte olduğunu belirtti.