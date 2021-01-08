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'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a flaş öneri

'de Kongre binasının işgali tüm dünyada büyük yankı buldu. Aacak en ilginç tepkilerden birisi 'dan geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesapları askıya alınan 'a ilginç bir çağrı yaptı. "Görünen o ki kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor" diyen Polyanskiy, bakın Trump'a ne önerdi...

İHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:24 Son Güncelleme: 8.1.2021 17:36 ABONE OL
Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a flaş öneri

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri geçtiğimiz 6 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında Kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump'ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.

ABD'deki gerilimi yakından takip eden Ruslar hem ülke demokrasisine alaycı bir şekilde yaklaşırken hem de Trump'a farklı çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a Rusların geliştirdiği "Telegram" adlı sosyal medya uygulamasından kayıt açmasını önerdi. Polyanskiy paylaşımında, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız. Görünen o ki kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden Trump'a mesaj veren Polyanskiy'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

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Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a flaş öneri
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