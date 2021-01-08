Son dakika haberi: Corona virüs aşısının alerjik reaksiyon raporu açıklandı! İşte detaylar...





İLK OLARAK İNGİLTERE'DE ORTAYA ÇIKMIŞTI



Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımına onay verilen ilk ülke olan İngiltere'de dün yapılan ilk doz aşıların ardından iki kişide alerjik reaksiyon meydana gelmiş, bunun üzerine aşıya onay veren kurum aşının ciddi alerjisi bulunan kişilere uygulanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.



İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) iki sağlık çalışanının aşı olduktan sonra alerjik reaksiyon gösterdiğini doğrulamış ve bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirmişti.



Gelişen durum üzerine aşının yaygın kullanımına onay veren İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Pfizer-BioNTech aşısının ciddi alerjik rahatsızlığı olanlara uygulanmaması için ihtiyatlı tavsiyede bulunmuştu.

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