Son dakika | Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu: Corona virüs aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili mi?

Son dakika haberi: İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan daha sonra dünya genelinde 30'u aşkın ülkeye yayılan corona virüs mutasyonuana ilşkin herkesin merak ettiği soru yanıt buldu. ABD'li ilaç devi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının corona virüs mutasyonuna karşı etkili olup olmadığını açıkladı. Pfizer'dan yapılan açıklamada; 16 farklı mutasyonun test edildiğini ve geliştirdikleri corona virüs aşısının daha bulaşıcı olan corona virüs mutasyonuna karşı etkili olduğu ifade edildi.