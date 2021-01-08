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SON DAKİKA: Pelosi'den şoke eden çıkış! 'Trump nükleer savaş başlatabilir'

ABD'den şoke eden son dakika haberi! Başkanlık seçimlerinin ardından bir türlü tansiyonun düşmediği Amerika Birleşik Devletleri'nde son olarak 'da Temsilciler Meclisi binasının basılması dünyada bomba etksi yaratmıştı. Bu kez ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Genelkurmay Başkanı ile Başkan 'ın nükleer bir saldırı düzenlemesini engelemeye yönelik görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. İşte bu şaşkına çeviren son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 22:32 Son Güncelleme: 8.1.2021 22:47 ABONE OL
SON DAKİKA: Pelosi'den şoke eden çıkış! 'Trump nükleer savaş başlatabilir'

Amerika Birleşik Devletleri adeta bir kaosa teslim olmuş durumda. Son dakika bilgileri durumun hala endişe verici olduğunu aktarıyor. ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Daha önce Trump'ın anayasanın 25. maddesine göre görevden alınmasını isteyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu defa da Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri konuşmak için ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Pelosi söz konusu görüşmeye ilişkin olarak, "Başkan Trump'ın askeri düşmanlık başlatması veya nükleer saldırı emri vermesini önlemeye yönelik önlemleri tartışmak için Milley ile konuştum" dedi. Pelosi, "Durum daha tehlikeli olamazdı. Amerikan halkını, Trump'ın ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırılarından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

HAREKETE GEÇİLMEZSE...
Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kabine'ye, göreve uygun olmadığı gerekçesiyle Trump'ı görevden almaya çağrısını tekrarlayan Pelosi, harekete geçilmezse Kongre'nin yeni görevden alma maddeleri üzerinden ilerleyeceğini söyledi.

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SON DAKİKA: Pelosi'den şoke eden çıkış! 'Trump nükleer savaş başlatabilir'
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