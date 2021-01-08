SON DAKİKA: Pelosi'den şoke eden çıkış! 'Trump nükleer savaş başlatabilir'

Amerika Birleşik Devletleri adeta bir kaosa teslim olmuş durumda. Son dakika bilgileri durumun hala endişe verici olduğunu aktarıyor. ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Daha önce Trump'ın anayasanın 25. maddesine göre görevden alınmasını isteyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu defa da Trump'ın nükleer saldırı düzenlemesini engellemeye yönelik tedbirleri konuşmak için ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.