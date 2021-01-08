Toplu mezarların arkasında ‘aslanlı kardeşler’ var

Libya'da yıllarca dehşet veren katliamlara imza atan Hafter destekçisi El-Kani kardeşlerin katliamları ortaya çıkıyor. Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Tarhuna kentindeki toplu mezar çalışmaları sürüyor. BBC'nin haberine göre de şimdiye kadar 28 toplu mezardaki 120 cesede ulaşıldı. Habere göre birçok katliamın arkasında Hafter ile ittifak yapan El-Kani kardeşler var. Aslanları ile vahşet saçan altı kardeşten üçü öldürüldü. Diğerleri Haziran 2020'de Libya ordusunun bölgeyi kurtarmasıyla Hafter milisleri ile birlikte kaçtı.