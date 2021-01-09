Türkiye'de yayın yapan Avrupa kökenli medya kuruluşlarından Türkiye'ye yönelik haberlerinde ikircikli davranması tepki çekti. Almanya bağlantılı internet sitesi Deutsche Welle'nin Türkiye'de denetimsiz internet platformlarına yönelik düzenleme yapılmak istenildiğinde yaptığı haberler ile Avrupa'da benzer düzenlemelerin yapılması karşısında bambaşka tavırlar aldığı ortaya çıktı.

Türkiye'ye dair haber yaparken Türkiye'de internet özgürlüğünün kısıtlandığını yazan DW, söz konusu düzenlemeler Avrupa'da olunca yapılan düzenlemelerin demokrasiyi korumak adına yapıldığının arkasına sığınıyor. DW'nin bu ikircikli tavrına tepki gösteren siyasiler, "Bu tam bir Avrupa iki yüzlülüğü" dediler.

'ETKİ AJANLIĞI YAPILIYOR'





Alman medya kuruluşun ikircikli tutumunu eleştiren AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Ülkemiz internet konusunda kanuni düzenleme yaptığında " özgürlüğe kıskaç" diye başlık atacaksın; Almanya kanuni düzenleme yaptığında ise "demokrasiyi korumak" diye değerlendireceksin. Tam bir "Avrupa iki yüzlülüğü'" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise "Bu topraklarda etki ajanlığı yapılıyor diye rapor yayınlanınca çemkiriyorlardı. Alın size basit bir ispatı" diye tepki gösterdi.